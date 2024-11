Autovettura esce di strada e finisce in un canale a Bicinicco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Poco prima delle 19.30, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano (UD) è intervenuta in Via Lavariano a Bicinicco (UD) per un’incidente stradale con una sola vettura coinvolta che, uscita di strada, aveva terminato la sua corsa cappottata in un canale che si trovava ai bordi della carreggiata, nel quale ha iniziato ad imbarcare acqua.

All’arrivo sul posto dei Vigili del fuoco la persona, che al momento dell’incidente si trovava alla guida del veicolo, era già uscita autonomamente dal mezzo incidentato e segnalava ai soccorritori che all’interno dell’autovettura c’era ancora il cane. I Vigili del fuoco, indossati i dispositivi di protezione individuale adeguati al caso, hanno raggiungiunto l’autovettura dalla quale hanno recuperato l’animale impaurito ma vivo, successivamente hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato e l’area del sinistro. Sul posto, per quanto di competenza, personale sanitario e Carabinieri.