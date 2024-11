Ecuador in stato di emergenza per incendi e siccità

Spread the love

(ANSA) – ROMA, 18 NOV – L’Ecuador ha dichiarato lo stato di emergenza, stretto tra una catena di vasti incendi e la mancanza d’acqua, mentre il governo parla di “atti terroristici” all’origine delle calamità, e nella capitale Quito si moltiplicano le rivolte di piazza. La Segreteria Nazionale per la Gestione del Rischio (Sngr) ha riferito oggi che in Ecuador sono attivi 17 incendi boschivi, cinque dei quali sotto controllo grazie anche all’aiuto di 8 elicotteri, di cui due inviati dal Perù e uno gestito dall’ambasciata italiana. E’ ancora grave, invece, la situazione nelle province meridionali di Loja e Azuay. Sono quasi 10 mila gli ettari di bosco già andati in fumo dal primo novembre ad oggi.

All’allarme incendi si aggiunge una intensa siccità che provoca una riduzione delle risorse idriche disponibili per la produzione di elettricità, nonché il razionamento dell’acqua potabile in alcune città, una situazione che ha suscitato accese proteste con scontri e barricate in strada. (ANSA).