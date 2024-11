VIDEO – Ercolano, esplode una fabbrica di fuochi d’artificio: 3 morti e diversi dispersi

Spread the love

Tragedia ad Ercolano, in provincia di Napoli. Una esplosione in una fabbrica di fuochi di artificio, in via Patacca, ha provocato la morte di tre persone, mentre altre risultano disperse. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri, oltre naturalmente agli operatori sanitari del 118.

Lo scoppio si sarebbe verificato in un capannone. Dal luogo dell’esplosione una colonna di fumo visibile a grande distanza. Via Patacca è una zona isolata al confine con San Giorgio a Cremano, con aree verdi e agricole.

CORRIERE DELLA SERA