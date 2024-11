Incendio nella notte danneggia due aziende del Torinese

Spread the love

ANSA) – TORINO, 19 NOV – I capannoni di due aziende di Volpiano, nel Torinese, sono stati gravemente danneggiati da un incendio divampato nella notte. Il fuoco ha interessato la sede della Vdk di via Torino, azienda che si occupa di materiale plastico, e della Delia Trasporti. L’allarme è scattato intorno alle 2: le fiamme si sono rapidamente estese tra i due edifici.

Numerose le squadre dei vigili del fuoco intervenute per domare l’incendio. In nottata entrambe le attività erano chiuse quindi non si sono registrati feriti o intossicati. Da chiarire le cause del rogo sulle quali sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco e dei carabinieri della compagnia di Chivasso. (ANSA).