I Vigili del fuoco recuperano due bovini a 1800 metri di altitudine –  assaliti da un orso erano scappati e non avevano più fatto ritorno né permettevano ad alcuno di avvicinarsi. 

VIGILI DEL FUOCO

Il 19 novembre scorso una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) composta da 8 operatori del comando di Udine è intervennuta per il soccorso di 2 bovini a 1800 metri di altitudine nel comune di Sauris.

Alcuni giorni fa i 2 ruminanti erano stati assaliti da un orso nei pressi della Malga Pieltinis e, scappati, non avevano più fatto ritorno né permettevano ad alcuno di avvicinarsi perché ancora impauriti. Dopo vari tentativi di avvicinare i due animali, gli allevatori si sono rivolti al personale veterinario del Dipartimento di Scienze Agro Alimentari Ambientali ed Animali dell’Università degli Studi di Udine che, assieme ai tecnici SAF del comando dei Vigili del fuoco e agli elicotteristi del reparto volo del comando di Venezia, hanno pianificato ed eseguito l’intervento di recupero dei due esemplari.

I soccorritori hanno individuato i due animali a quota 1800 metri, quindi la squadra SAF e i veterinari, a biordo dei mezzi fuoristrada dei Vigili del fuoco, si sono avvicinati quanto più possibile. Utilizzando dei dardi preprati con sedativo hanno addormentato i bovini. Mentre il personale veterinario monitorava le condizioni di salute dei ruminanti, il personale SAF provvedeva a sistemarli all’interno di un’imbragatura appositamente studiata per trasportare in sicurezza animali di grossa taglia, che è stata collegata al gancio baricentrico del Drago, l’elicottero dei Vigili del fuoco di Venezia, per il loro trasporto allla stalla dove altri tecnici SAF e i veterinari li attendevano.

Il complesso intervento di recupero, necessario per salvare gli animali da morte certa considerato il sopraggiungere della stagione invernale, si è concluso con esito positivo nel tardo pomeriggio.