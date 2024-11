Spread the love

IL PRIMO EVENTO SUL MONDO DEL CAFFÈ E COME ATTRAVERSO UN PICCOLO GESTO PUOI STARE BENE. PREPARATI AD UN ESPERIENZA SENSORIALE UNICA CHE TI PORTERÀ A SCOPRIRE IL MONDO DEL CAFFÈ IN TUTTE LE SUE SFUMATURE.

CHICCHI DI BENESSERE UNISCE SPECIALISTI DI DIVERSE DISCIPLINE E CON LORO SCOPRIRAI COME QUESTA BEVANDA INFLUENZA IL TUO BENESSERE QUOTIDIANO!!!

CLICCA SU LINK AL DI SOTTO E ISCRIVITI ALL’EVENTO COMPILANDO IL FORM AL SUO INTERNO.

https://chicchidibenessere.it/