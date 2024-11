Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta in loc. Carrà nel comune di Caraffa per il recupero di un cane da caccia scivolato in un dirupo impervio di oltre 20 metri. A richiedere intervento di soccorso il proprietario.

Intervento dei vigili del fuoco, con tecniche ed attrezzature Speleo Alpino Fluviali è valso a raggiungere e recuperare il povero animale. Lo stesso in buono stato di salute veniva tranquillizzato e trasportato in zona sicura dove veniva riconsegnato al legittimo proprietario.