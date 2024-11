Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico ore 16:00 circa per incidente stradale frontale tra furgone e autovettura nel comune di Albese con Cassano via Lombardia. Tre le persone coinvolte di cui una trasportata elisoccorso Legnano , due persone Lecco e Sant’Anna. Strad chiusa per messa in sicurezza e rilievi con ripercussioni con lunghe code