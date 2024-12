VIDEO – Incendio in un cassone contenente materiale di scarto

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

MONTECASSIANO (MC) – Ieri mattina, intorno alle 05:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Piane Potenza per spegnere un incendio divampato in un cassone contenente materiale di scarto, situato nel parcheggio di una ditta.

Sul posto sono giunte tre squadre provenienti dalla sede centrale di Macerata, che hanno spento le fiamme utilizzando liquido schiumogeno e provveduto a mettere in sicurezza l’area.

Dal Comando di Macerata