VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Ore 12 circa intervento di soccorso tecnico urgente sulla SS35 KM. 153 comune di Cermenate, per incidente stradale frontale tra due autovetture, nessun occupante incastrato.

In posto squadre VVF di Cantù e Lomazzo, CC Lomazzo e due ambulanze 118 – Si segnala un ferito in codice giallo.

Strada completamente bloccata per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza