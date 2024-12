Incidente stradale in Loc. Carpentieri sulla SS 107 – due persone soccorse

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Oggi intorno alle ore 16:30 squadra dei vigili del fuoco del comando di Crotone è intervenuta per incidente stradale in Loc. Carpentieri sulla SS 107.

All’arrivo sul posto vi era una fiat 500 capovolta su se stessa dopo l’urto con una Ford Fiesta, due le persone ferite, i conducenti, che sono stati soccorsi e portati in ospedale dai sanitari del 118 non in gravi condizioni.

L’intervento dei vigili del fuoco e valso alla messa in sicurezza delle auto che perdevano entrambe liquido dal vano motore e della zona circostante.

Sul posto ANAS e per i rilievi del caso la Polizia Stradale e i Carabinieri.