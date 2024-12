Disagi alla circolazione per un incidente a Marlia: coinvolto anche un mezzo dei vigili del fuoco

Spread the love

Grossi disagi per la circolazione questa mattina nella zona della rotonda di Marlia e traffico a lungo bloccato per i soccorsi e per i rilievi della polizia municipale per un incidente, con feriti lievi, che, per cause al vaglio dei vigili, ha visto coinvolto anche un mezzo dei vigili del fuoco.

Fortunatamente nessuno si è fatto male in forma grave ma le operazioni necessarie per capire la dinamica dell’evento hanno avuto notevoli e inevitabili ripercussioni sulla circolazione stradale della zona.

