Esplosione e principio di incendio in abitazione a Ruvo di Puglia

VIGILI DEL FUOCO

Nella tarda serata di martedì 10 dicembre, intorno alle 22.30, un’esplosione seguita da un pricipio d’incendio ha sconvolto la tranquillità di una piccola palazzina a Ruvo di Puglia. Sono intervenute due squadre di Vigili del fuoco che hanno impedito che l’incendio si propagasse agli edifici vicini.

Sul posto è intervenuto anche il funzionario di guardia per svolgere accertamenti statici della palazzina, gravemente danneggiata dallo scoppio. Si registano due feriti non gravi, ed è stato necessario disporre l’evacuazione di due famiglie. Le cause dell’esplosione sono in corso di accertamento mentre gli accertamenti sull’edificio sono continuati anche nella giornata di mercoledì 11 dicembre.