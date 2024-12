Spread the love

CHIETI. Giornata importante per i vigili del fuoco, e in particolare per quelli in servizio a Chieti, presenti ieri in vaticano. Il Papa, al termine dell’udienza generale, ha espresso il suo apprezzamento per quanto fanno ogni giorno i vigili del fuoco.

“Accolgo con affetto”, sono le parole del papa, “i vigili del fuoco di Chieti e colgo l’occasione per esprimere a voi e a tutti i vostri colleghi il mio apprezzamento per ciò che rappresentate e per quello che fate in favore della collettività, sia nei servizi quotidiani sia nelle grandi emergenze”, ha concluso il Pontefice.

E’ stato dunque un mercoledì speciale per il corpo dei vigili del fuoco di Chieti, una giornata da ricordare, senza dubbio, e un importante riconoscimento per un lavoro di grande importanza sociale, nonché di elevata pericolosità. “Per noi una emozione grandissima”, il commento dei vigili del fuoco presenti.

https://www.ilcentro.it/chieti/papa-francesco-in-udienza-accolgo-con-affetto-i-vigili-del-fuoco-di-chieti-mb3zia58