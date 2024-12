VIDEO – Allarme esplosione in casa – vigili del fuoco e sanitari sul posto: in ospedale un 62enne

Spread the love

TRENTO. Allarme esplosione all’interno di un’abitazione Zambana, nel territorio comunale di Terre d’Adige: vigili del fuoco e sanitari in azione sul posto. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di oggi (giovedì 12 dicembre): l’esatta dinamica di quanto accaduto non è ancora stata ricostruita nel dettaglio ma, stando alle prime informazioni, si sarebbe trattato dello scoppio del vaso di espansione di una caldaia all’interno di una casa.

In azione anche i sanitari, che hanno disposto il trasporto in ospedale (in codice rosso) di un uomo di 62 anni. Importante il dispiegamento di mezzi nell’area per scongiurare eventuali rischi.

Dopo la chiamata d’emergenza sul posto si sono portati come detto i vigili del fuoco, sia i permanenti di Trento che i volontari di Lavis, per tutte le verifiche del caso.

