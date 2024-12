VIDEO – Autocisterna carica di Gpl ribaltata tra Pieve Albignola e Zinasco, strada riaperta

Spread the love

PIEVE ALBIGNOLA. Hanno lavorato tutta la notte i vigli del fuoco insieme al nucleo Nbcr (nucleare – biologico – chimico – radiologico) di Milano per svuotare in sicurezza l’autocisterna carica di Gpl che martedì mattina è uscita di strada tra Pieve Albignola e Zinasco sulla provinciale 193.

Prima l’hanno svuotata del liquido – infiammabile – poi l’hanno capovolta a ruote all’aria per non perdere nemmeno una goccia, hanno bruciato il gas tramite la costruzione di una “torcia” in mezzo al campo. Le operazioni sono terminate intorno alle 15 di mercoledì. A questo punto il mezzo deve essere riportato sulla sede stradale con l’autogru e poi spostato. Sul posto c’è già il personale della Provincia che sistemerà il guard rail provvisoriamente. La strada è stata riaperta mercoledì intorno alle 19.

https://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2024/12/11/news/autocisterna_gpl_ribaltata_vigili_fuoco_bonifica_strada_riapre-14878253