Cirimido, via IV novembre – incendio in una pizzeria

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente a partire dalle 18.10 in Cirimido, via IV novembre per incendio pizzeria. In posto due squadre dei vigili del fuoco per lo spegnimento dell’incendio di una friggitrice. Sono in corso le operazioni di smaltimento dei fumi della combustione e messa in sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte. In posto unitamente ai VVF di Lomazzo e Appiano sono intervenuti la Croce Azzurra Cadorago e Carabinieri