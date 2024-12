Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala intervento di soccorso tecnico urgente questa notte alle ore 04:15 circa in Senna Comasco via Roma dove, un’autovettura impattando contro un muretto ha preso fuoco.

I due occupanti usciti dal veicolo sono stati portati all’ospedale per controlli.

In posto due squadre dei vigili del fuoco del comando di Como e del distaccamento di Cantù con 118 e Carabinieri