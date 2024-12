Vaporetto colpito da un granturismo: passeggeri feriti, paura a bordo

Spread the love

Incidente e paura in laguna a Venezia. Un vaporetto della linea pubblica Actv si è scontrato con un barcone granturismo privato: secondo le prime informazioni sarebbe stato il ‘lancione’ a finire addosso al vaporetto.

L’incidente è avvenuto nei pressi dell’imbarcadero Actv di Sant’Elena, nel sestiere di Castello.Ci sarebbero alcuni passeggeri leggermente feriti, mentre è da valutare la situazione di una donna, caduta a terra per la forza dell’impatto, e portata in ospedale. L’incidente in laguna a Venezia Il vaporetto del servizio pubblico era partito dal Lido con prima tappa a Sant’Elena quando è stato centrato da una motonave, privata, che da San Marco era diretta a Punta Sabbioni quindi nel senso opposto.

Nell’urto – secondo fonti di Actv azienda del trasporto pubblico – due persone sono rimaste contuse per cadute e a causa delle schegge di vetri andati in frantumi e sono state ricoverate in osservazione a scopo precauzionale. Altri tre passeggeri che hanno risentito dell’incidente sono stati controllati sul posto per poi allontanarsi autonomamente. Una prima ricostruzione indica in un possibile scivolamento della motonave uscita dalla propria rotta di navigazione che l’avrebbe fatta, senza controllo, andare verso il vaporetto. Sul posto personale della Guardia costiera e i Carabinieri per gli accertamenti del caso.

leggo.it