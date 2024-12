VIDEO – PRETORO (CH) – Intervento del nucleo TLC sulla Majella a 2.000 metri di quota

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nella giornata del 12 dicembre il nucleo TLC (Telecomunicazioni) Abruzzo è intervenuto sulla Majella, in provincia di Chieti, per riparare un guasto nel ponte radio che pregiudicava le comunicazioni in alcune zone del territorio, tra Francavilla e Ortona.

L’intervento, considerata l’altura (2.000 metri) e la neve presente in quota, è stato eseguito dal personale TLC Abruzzo a bordo di un gatto delle nevi: ripristinata la piena funzionalità dell’apparato.