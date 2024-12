Incendi d’auto a Nuoro e Siniscola: 7 le auto distrutte dalle fiamme

Spread the love

Sono sette le auto che nella notte sono state divorate dalle fiamme. I roghi sono divampati a Nuoro e Siniscola.

Nello specifico, una squadra dei Vigili del fuoco di Nuoro è intervenuta prima in via Istiritta e poi in Piazza Sebastiano Satta per l’incendio di due autovetture, mentre la squadra del distaccamento di Siniscola è intervenuta in via Truzzu e in via Pietro Micca poi dove sono state coinvolte 5 auto.

I Vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza le aree interessati dagli incendi. In seguito, sono stati effettuati i rilievi di polizia giudiziaria atti a ricostruire la dinamica dell’incendio: non si esclude l’origine dolosa degli eventi.

Il bilancio è di sette auto distrutte dalle fiamme.

https://www.sardegnalive.net/in-sardegna/nuoro/incendi-dauto-a-nuoro-e-siniscola-7-le-auto-distrutte-dalle-fiamme-mnc8gpy5