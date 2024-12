Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

JESI (AN) – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 10:00 circa in via Tabano per un’auto uscita di strada in prossimità di un ponte. La squadra di Arcevia ha ancora la vettura per evitare il ribaltamento ed estratto la persona alla guida, utilizzando attrezzature specifiche, affidandola al personale sanitario del 118 condotta, poi in eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona, e messo in sicurezza la vettura coinvolta.