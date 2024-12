Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte in via Clementina per l’incendio di un’abitazione. Sul posto la squadra del disatccamento di Jesi ha spento le fiamme e ha poi messo in sicurezza la zona coinvolta. Il tetto ha subito notevoli danni dall’incendio e per questo l’abitazione è stata dichiarata al momento no fruibile. Per foruna non si segnalano persone coinvolte.