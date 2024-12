Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale sono state impegnate su Corso Mazzini per la rimozione di parti ammalorate di cornicioni e sottobalconi.

Intervento dei vigili del fuoco, con ausilio di Autoscala, per la rimozione delle parti in imminente pericolo di caduta. Sino al termine delle operazioni di soccorso il tratto di Corso Mazzini chiuso al transito. Inoltre veniva interdetto l’accesso alle attività commerciali situate al piano strada dell’edificio, in attesa della messa in sicurezza degli ingressi con mantovane parasassi.

Non si registrano danni a persone.