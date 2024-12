Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nella notte tra il 22 e 23 dicembre i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Terracina, sono intervenuti nello stesso comune per un incendio di una struttura abitativa non in uso. Per le operazioni di spegnimento, si è reso necessario l’ausilio di una autobotte VF proveniente dalla sede centrale di Latina.

Non si registrano persone coinvolte.

Sul posto, per le proprie competenze, anche i Carabinieri.