VIDEO – Esplosione e crollo di un’abitazione – due dispersi

VIGILI DEL FUOCO

MOLAZZANA (LU), Intervento dei vigili del fuoco dalle 23:30 di ieri per il crollo di un’abitazione unifamiliare causato da un’esplosione, probabilmente per una fuga di gas.

Stanno operando le squadre del comando di Lucca, team USAR (Urban Search And Rescue), due unità cinofile e mezzi per il movimento terra. Impiegati droni per una visione dall’alto dello scenario.

In corso la ricerca di un uomo e una donna segnalati come dispersi.