VIDEO – Esplosione in abitazione – due ustionati – una persona estratta dalle macerie

VIGILI DEL FUOCO

PARMA – Intervento dei vigili del fuoco stamattina alle 11 a Parma per il crollo parziale di un’abitazione a seguito di un’esplosione causata probabilmente da una fuga di Gpl.

Illeso uno degli occupanti, gravemente ustionati altri due, mentre un quarto è stato estratto in vita dalle macerie.

Sul posto squadre del comando di Parma, unità cinofile e squadre USAR da Modena e Bologna.

In corso la messa in sicurezza dell’area.