Incendio in abitazione – due persone ferite. Secondo intervento per incidente sul luogo di lavoro

VIGILI DEL FUOCO DI CROTONE

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Crotone sono intervenute questa notte in Via Eduardo De Filippo in Loc. Le Castella nel comune di Isola Capo Rizzuto per incendio abitazione. Interessata dal rogo una abitazione situata al 4 piano. Due le persone ferite che riportavano ustioni. Le stesse affidate al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito. Tratto in salvo dalle fiamme un cane rimasto intrappolato dal rogo nell’appartamento.

Dalle ore 7.10 circa i vigili del fuoco del Comando di Crotone sono impegnati sempre nel comune di Isola Capo Rizzuto, Villaggio San Francesco, per incidente con un mezzo di lavoro. Per cause in corso di accertamento, un muletto si ribaltava coinvolgendo lo stesso conducente che perdeva la vita.

Intervento in atto.