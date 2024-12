Recupero di una persona in una baita sopra l’Abbazia dell’Acquafredda infortunata

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Ieri sera alle 23.40 su richiesta del 118 i vigili del fuoco sono stati inviati a Lenno, via Dell’Alpe per recupero di una persona infortunata, bloccata dalla schiena, in una baita sopra l’Abbazia dell’Acquafredda. Dopo un cammino di circa mezz’ora a piedi rispetto all’area di sosta dei mezzi di soccorso intervenuti, il personale VVF di Menaggio e Como unitamente ai sanitari del 118 hanno provveduto al recupero dell’uomo con barella portantina