Intervento in contrada Sant’Egidio per recuperare un cane caduto in un pozzo profondo 15 metri

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

CUPRAMARITTIMA (AP) – Alle 9,30 di questa mattina i vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto unitamente a due unità specializzate in soccorso SAF (speleo, alpino, fluviale) giunte da Ascoli, sono intervenuti in contrada Sant’Egidio per recuperare un cane caduto in un pozzo profondo 15 metri. Prima di effettuare la manovra per far scendere un operatore sul fondo, asciutto, con adeguate strumentazioni si verificava l’eventuale presenza di gas. Una volta riscontrata la salubrità dell’aria si procedeva al recupero del setter che, una volta riportato in superficie, veniva visitato da un veterinario prima di esser ripreso in consegna dal proprietario.

Dal Comando di Ascoli Piceno