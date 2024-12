VIDEO- Incidente in Florida: treno si scontra con un camion dei pompieri, 3 vigili del fuoco e 15 passeggeri feriti

Spread the love



Tre vigili del fuoco e una dozzina di passeggeri sono rimasti feriti in Florida sabato quando un camion dei pompieri con le luci lampeggianti ha aggirato il passaggio a livello nel percorso di un treno passeggeri ad alta velocità dopo aver aspettato il passaggio di un altro treno.

L’incidente è avvenuto alle 10:45 nell’affollato centro di Delray Beach. Il treno Brightline è stato fermato sui binari, la sua parte anteriore distrutta, a circa un isolato di distanza dal camion dei vigili del fuoco di Delray Beach. La scala è stata catapultata a diversi metri di distanza.

Il Delray Beach Fire Rescue ha dichiarato in un post sui social media che tre vigili del fuoco di Delray Beach erano in condizioni stabili in un ospedale. I vigili del fuoco della contea di Palm Beach hanno portato 12 persone dal treno all’ospedale con ferite lievi.