Esplode caldaia gpl e scatena le fiamme, nessun ferito

(ANSA) – ROMA, 30 DIC – Una caldaia Gpl è esplosa scatenando un incendio, per cause in via di accertamento, sul balcone di un appartamento al primo piano di una palazzina a Force, in via Bramante.

E’ accaduto alle 21 di ieri sera. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Ascoli Piceno. All’interno dell’abitazione due persone che non hanno fortunatamente riportato danni. Le fiamme hanno coinvolto alcune suppellettili, mentre l’esplosione ha mandato in frantumi una vetrata. Una volta messa in sicurezza la zona coinvolta, i vigili del fuoco hanno verificato la stabilità dell’appartamento e dell’intero edificio da cui non è stata evidenziata alcuna criticità che ne compromettesse l’agibilità. (ANSA).