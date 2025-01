Acca Larenzia: in centinaia per il presente con il saluto romano, indaga la Digos

Spread the love

ANSA – Il grido con i nomi delle vittime della strage di Acca Larenzia a Roma.

Il presente ripetuto tre volte, col saluto romano. Come ogni anno, 1.300 tra aderenti a CasaPound e altri militanti di estrema destra, hanno commemorato nel pomeriggio i morti dell’agguato del 7 gennaio 1978, dove furono uccisi i due giovani appartenenti al Fronte della Gioventù, Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, e poco dopo Stefano Recchioni a seguito degli scontri con le forze dell’ordine. Una commemorazione blindata, con le forze dell’ordine che hanno transennato e presidiato l’area anche per evitare contatti con la vicina manifestazione anti-fascista degli autonomi e degli studenti.



E mentre la Digos rende noto che è al lavoro per identificare “coloro che si sono resi responsabili di condotte apologetiche del fascismo”, scoppia la polemica per la commemorazione: “Fra una tanto propagandata ed inutile “zona rossa” e l’altra, ora il governo Meloni e il ministro Piantedosi permettono un altro tipo di zona: la “Zona Nera” fatta di neofascisti con la loro squallida ed inaccettabile simbologia, certi di essere impuniti”, ha affermato Nicola Fratoianni uno dei leader di Avs dopo la manifestazione. “La chiamata del presente e il saluto romano sono inammissibili”, ha precisato Angelo Bonelli co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs. “Il paradosso è che è stato identificato un giovane che ha urlato ‘viva la resistenza’”, ha sottolineato, riferendosi all’uomo che stamani passando davanti una delle tre targhe, quella dedicata a Stefano Recchioni, al termine della commemorazione di FdI, è stato identificato per aver urlato: “Viva la Costituzione italiana, viva la resistenza. Mer…”. “Per noi le adunate con le braccia tese non sono tollerabili e sono un insulto alla memoria di chi ha combattuto e vinto la battaglia per l’Italia libera e democratica. l’Italia che il regime fascista aveva condotto alla rovina”, ha rincarato il segretario del Pd Roma Enzo Foschi.