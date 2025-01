Donna muore congelata a bordo strada, è stata trovata da alcuni passanti. Aveva 56 anni

Spread the love

BRESSANONE – Donna di 56 anni muore congelata lungo una strada a Bressanone, in Alto Adige. Si tratta di una signora somala che è stata trovata senza vita nei pressi della cooperativa sociale Kinderdorf.

La donna è stata trovata da alcuni passanti in un avvallamento a bordo strada, come riferito dal quotidiano Dolomiten. Era residente a Bressanone dal 2009, dove prima viveva in un appartamento nel centro storico. Sembra, però, che la donna da qualche tempo abbia passato le notti all’addiaccio. Sarebbe anche stata vista diverse volte in zona stazione, intenta a bivaccare. Ulteriori dettagli sulla sua vita non sono noti.

IL GAZZETTINO