Scoperto il responsabile di undici incendi dolosi

Spread the love

Marina di Gioiosa Ionica, un comune della provincia di Reggio Calabria, è stato teatro di una serie di incendi dolosi che hanno messo in allerta la comunità locale. A partire dal , undici roghi hanno devastato diverse autovetture, creando non solo danni materiali ma anche un clima di paura tra i residenti. Le fiamme, che si sono propagate rapidamente, hanno minacciato anche le abitazioni vicine, rendendo la situazione ancora più allarmante.ù

Le indagini condotte dai carabinieri hanno rivelato un “lucido piano criminale” orchestrato da un uomo di 60 anni, residente nella zona. Questo individuo, già noto per atti vandalici, ha dimostrato una conoscenza approfondita del territorio, utilizzando questa familiarità per colpire in modo strategico. Ogni incendio era pianificato con attenzione, in modo da confondere le forze dell’ordine e ritardare le operazioni di soccorso. L’uomo agiva di notte, appiccando un rogo e poi spostandosi rapidamente in un’altra area per innescare un nuovo incendio, creando così una spirale di caos e distruzione.

NOTIZIE.IT