Spread the love

PERUÍBE, Brasile (WKRC/CBS Newspath) – Un cavallo rimasto bloccato sul tetto di una casa a causa di una grave inondazione è stato salvato con successo sabato.

Il proprietario del cavallo aveva posizionato l’animale sul tetto per proteggerlo dalle acque in piena a Peruíbe, sulla costa meridionale dello stato di San Paolo. Il proprietario ha utilizzato una scala di cemento per guidarlo sul tetto prima della tempesta.