Concorsi pubblici, via libera a 19.615 assunzioni a tempo indeterminato: tutte le figure richieste

Spread the love

1.404 per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Sono 16.663 le assunzioni a tempo indeterminato, 2.090 delle quali straordinarie, in favore dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia Penitenziaria, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nel dettaglio, il dpcm di autorizzazione prevede: 4.801 unità di personale per l’Arma dei carabinieri; 2.961 unità per la Guardia di finanza; 2.326 per la Polizia penitenziaria; 5.096 per la Polizia di Stato, 1.000 delle quali già autorizzate con il dpcm del 19 giugno 2024; 1.404 per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.