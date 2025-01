Fiamme sul tetto di una scuola a Trieste, evacuata una classe

Spread the love

ANSA – Gli alunni di una classe della scuola secondaria di primo grado Giuseppe Caprin di Trieste sono stati evacuati dall’edificio dopo che nel primo pomeriggio un principio di incendio è divampato su una porzione del tetto interessata da lavori di ristrutturazione.

A seguito di alcune telefonate ricevute dalla sala operativa che segnalavano una colonna di fumo nero alzarsi da un tetto nel rione di Valmaura, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste hanno raggiunto l’area con due squadre, un’autobotte, l’autoscala e il funzionario di guardia.

I pompieri hanno quindi riscontrato che la colonna di fumo si alzava dal tetto dalla scuola e sono saliti sulla copertura utilizzando le impalcature del cantiere.

Al loro arrivo, hanno trovato gli operai intenti a spegnere le fiamme che stavano bruciando alcuni pannelli per l’isolamento termico del tetto. I soccorritori hanno quindi terminato le operazioni di spegnimento del rogo e hanno provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza delle parti incendiate.

Come da piano di emergenza della scuola, gli alunni di una classe, che erano ancora presenti nell’istituto, sono stati fatti uscire dall’edificio nel quale hanno potuto rientrare dopo una ventina di minuti. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone. Sul posto, per quanto di competenza, la polizia Locale e il personale sanitario.