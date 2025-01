I Vigili del Fuoco partecipano ai progetti del Servizio Civile Universale

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile è stato individuato come Ente titolare di n. 4 progetti del servizio Civile Universale compresi nel bando emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle politiche giovanile e del servizio civile universale e rientranti nel programma ONE HEALT.

Per la descrizione dettagliata dei suddetti quattro progetti è possibile far riferimento alle relative schede allegate.

Anche la Calabria è coinvolta nell’attuazione di due progetti, “Per crescere in sicurezza” e “Cresciamo in sicurezza con i Vigili del Fuoco”, presso le sedi della Direzione Regionale VV.F. per la Calabria e dei Comandi VV.F. di Cosenza e di Reggio Calabria.

I due progetti vogliono coinvolgere le comunità calabresi nella promozione e diffusione delle conoscenze fondamentali sui rischi del territorio e sulle buone pratiche di auto protezione.

Possono partecipare al Servizio Civile Universale tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni di età che abbiano la cittadinanza italiana o di una degli altri Stati membri dell’Unione Europea o di un Paese extra Unione Europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia.

Gli operatori volontari del servizio civile che avranno completato il percorso senza demerito avranno diritto ad accedere ad una quota di riserva del 15 % nei concorsi pubblici, anche nei ruoli dei Vigili del Fuoco.

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 14,00 del 18 febbraio 2025 attraverso la piattaforma DOL (Domanda on line) raggiungibile al seguente indirizzo, dove è possibile altresì consultare il bando:

https://domandaonline.serviziocivile.it del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

I giovani interessati possono chiedere chiarimenti ai seguenti Operatori Locali di Progetto, distinti per sede:

per la sede della Direzione regionale VV.F. per la Calabria:

D.V. Ing. Fabrizio Pirillo E-Mail: fabrizio.pirillo@vigilfuoco.it

per la sede del Comando VV.F. di Cosenza:

I.A. Ing. Filippo Reale E-Mail: filippo.reale@vigilfuoco.it

per la sede del Comando VV.F. di Reggio Calabria: