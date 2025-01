I Vigili del Fuoco sono intervenuti per due incendi a Catania: in un’abitazione a Zia Lisa e in un PUB in centro

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

Nella mattinata di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti per due incendi distinti che hanno interessato, il primo, un’ abitazione in zona Zia Lisa e, il seconco, un PUB in centro città.

In località Zia Lisa, a Catania, si è sviluppato un incendio in un’abitazione al piano terra di un edificio a due piani. Le fiamme hanno interessato principalmente il locale cucina e l’intervento tempestivo ha evitato conseguenze ulteriori.

Sul posto è intervenuta la squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento Sud, supportata da un automezzo logistico, da un’autoscala e da un’autobotte. Si è provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza i luoghi, evitando la propagazione delle fiamme in altri ambienti e nelle abitazioni vicine.

Non risultano segnalati danni a persone e le cause sono in corso di accertamento. In via San Francesco, nel centro storico cittadino, si è invece sviluppato un incendio all’interno di uno storico PUB catanese. Le fiamme hanno interessato una scaffalatura e parte della coibentazione del tetto.

Sul posto è intervenuta una squadra di Vigili del Fuoco inviata della Sede Centrale, supportata da un’autobotte di rincalzo. I soccorritori hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza i locali. Anche in questo caso, non sono stati segnalati danni a persone e le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.