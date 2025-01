VIDEO – Fiamme al campo volo di Cogliate, distrutti deposito e aerei

Spread the love

(ANSA) – COGLIATE, 15 GEN – Un vasto incendio ha devastato il deposito aerei del campo volo di Cogliate (Monza), questo pomeriggo intorno alle 16. Le fiamme hanno interessato una struttura adibita a rimessa dei velivoli, che è stata totalmente distrutta dalle fiamme, così come gli aerei.

Sul posto sono intervenute diverse squadre di Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per alcune ore per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area circostante. Al momento le cause dell’incendio sono ancora oggetto di indagine. (ANSA).