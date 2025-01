Oltre 62mila persone hanno ricevuto il reddito di cittadinanza illegalmente

Spread the love

ILPOST – Secondo un approfondimento del Corriere della Sera, che ha ottenuto i dati della Guardia di Finanza, oltre 62mila persone hanno ricevuto illegalmente il reddito di cittadinanza, il sostegno economico attivo dal 2019 al 2023 per chi non aveva un lavoro, abolito dal governo di Giorgia Meloni che lo ha sostituito con altri sussidi. Complessivamente lo Stato ha versato loro contributi per 665 milioni di euro, scrive il giornalista Giuseppe Guastella.

I dati si riferiscono a tutti i cinque anni in cui il reddito di cittadinanza è stato attivo e vengono da indagini svolte in tutta Italia dalla Guardia di Finanza negli ultimi anni fino allo scorso novembre. Le ricerche sono cominciate individuando alcuni “indici di rischio” che hanno poi permesso di svolgere indagini più precise. In quasi 76mila interventi della Guardia di Finanza sono state così individuate 62.215 persone sospettate di avere ricevuto il reddito di cittadinanza attraverso truffe o comunque in modo indebito. Il Corriere specifica che questi numeri corrispondono alle truffe ai danni dello Stato che sono state scoperte, e quindi potrebbero essere solo una parte di tutte quelle legate al reddito di cittadinanza.

Nell’articolo del Corriere si spiega che in diversi casi è stato scoperto un ruolo attivo nelle truffe dei Centri di assistenza fiscale (Caf) e dei patronati, che hanno falsificato i dati nelle pratiche di chi richiedeva il reddito di cittadinanza senza averne i requisiti. Tra questi ci sarebbero persone che fanno parte della criminalità organizzata e «centinaia e centinaia» di non residenti in Italia. In questi anni erano già emerse alcune grosse truffe che hanno riguardato il reddito di cittadinanza: i nuovi dati pubblicati dal Corriere sono però i primi a radunare complessivamente tutte le truffe accertate negli anni in cui il reddito di cittadinanza è stato in vigore.