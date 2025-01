VIDEO – I Vigili del fuoco salvano un cagnolino intrappolato in un cunicolo

Spread the love

Un cane maschio, un Jagdterrier , e’ stato liberato dai Vigili del Fuoco di Isernia; il cane era rimasto bloccato poiche’ incuriosito da una volpe l’aveva inseguito nella sua tana. La Tana era situata in vecchio cunicolo di scarico della acque, sotto una strada provinciale, nel comune di POZZILLI (IS).

Il Cane pur avendo un GPS, non dava mai un posizione precisa, e il proprietario lo cercava da giorni senza esito. Chiamati i Vigili del Fuoco il personale TAS ha geolocalizzato con precisione la posizione del cane, e hanno richiesto l’intervento dei Gruppi Operativi Speciali dei Vigili del Fuoco, che sono arrivati con mezzi movimento terra per le operazioni di scavo, previa autorizzazione dall’Ente proprietario della strada e del Comune. Dopo circa due ore di lavoro i VF sono riusciti a effettuare lo scavo, allargare il buco e poter entrare nella tubazione riuscendo a recuperare il cane in buona salute. (NPK)