VIDEO – Maxi incendio in periferia, salvo un secondo stabilimento di 10mila metri quadri

TREPUZZI – Il giorno dopo il gigantesco incendio che ha divorato un capannone di industriale di circa 6mila e 500 metri quadrati alla periferia di Trepuzzi, l’emergenza non è ancora del tutto rientrata.

I vigili del fuoco – ma non solo – sono ancora al lavoro per mettere in sicurezza in maniera definitiva l’immensa area. E sono in corso anche diversi monitoraggi, a partire da quelli per rilevare la qualità dell’aria. Un aspetto, quest’ultimo, di competenza dei tecnici dell’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale. Sul posto, ieri, anche personale del 118 (che per fortuna non ha dovuto soccorrere feriti o intossicati), polizia locale di Trepuzzi per bloccare il transito in via Bonavoglia e dintorni, carabinieri dipendenti dalla compagnia di Campi Salentina, i quali saranno chiamati a svolgere le indagini.

Una cosa è certa: le fiamme, ieri, erano talmente fuori controllo, estendendosi a macchia d’olio, che se l’intervento dei vigili del fuoco non fosse stato tempestivo, avrebbero rischiato di intaccare e, quindi, diffondersi anche in un secondo capannone, adiacente a quello interessato e ancor più vasto, visto che occupa un’area di circa 10mila metri quadri. Il che avrebbe significato danni quasi triplicati.

