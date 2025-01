Il capo del battaglione della Georgia è stato rimasto ucciso mentre aiutava un automobilista che aveva investito un cervo

Spread the love

CONTEA DI COWETA, Georgia — Un capo di un battaglione di vigili del fuoco della Georgia è stato ucciso in una sparatoria a bordo strada in cui sono rimaste ferite altre due persone nella contea di Chambers domenica sera.

“Abbiamo perso uno dei nostri fratelli, leader, mentori e familiari in una tragedia insensata”, ha scritto ieri sera su Facebook il Dipartimento di soccorso antincendio della contea di Coweta .

James Bartholomew Cauthen, 54 anni, è stato ucciso domenica sera, sulla County Road 267 vicino alla US Highway 431 a Stroud, secondo un post su Facebook dell’ufficio dello sceriffo della contea di Chambers . Gli agenti sono stati inviati intorno alle 17:00 per gestire un incidente stradale che ha coinvolto un cervo; quando sono arrivati sul posto hanno trovato tre individui con ferite da arma da fuoco e Cauthen era morto.

Lo sceriffo della contea di Chambers ha affermato che Cauthen si era fermato per aiutare le persone che avevano investito un cervo mentre viaggiavano sulla County Road 267. Un residente ha sparato a Cauthen e alla persona che aveva investito il cervo.

L’uomo che ha sparato è stato identificato dall’ufficio dello sceriffo come William Randall Franklin. L’individuo che ha colpito il cervo, così come Franklin, sono stati trasportati in ospedale per le cure delle ferite.

Secondo il post di Facebook, dopo la sua dimissione dall’ospedale sono stati emessi mandati di arresto per Franklin.

Cauthen, che viveva a Moreland, in Georgia, era capo battaglione del Dipartimento di soccorso antincendio della contea di Coweta.