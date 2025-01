Scoppia un incendio in un’officina nel centro di Calcinato: ferita una persona mentre spegneva le fiamme

Spread the love

Un incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 23 gennaio, in un capannone in pieno centro a Calcinato (in provincia di Brescia). Ad andare a fuoco è stata un’officina di riparazione di motocicli, situata sul retro di una stazione di servizio. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si potessero propagare fino alla pompa di benzina, cosa che avrebbe comportato danni ben più gravi. Una persona è rimasta ferita durante le operazioni di spegnimento del rogo, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

La chiamata ai soccorsi è partita poco dopo le 18:30 del 23 gennaio da via Matteotti, a Calcinato. Non è ancora chiaro il motivo, ma all’interno di un’officina è scoppiato un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con numerosi mezzi che, nel giro di poco tempo, sono riusciti a estinguere il rogo. I carabinieri e la polizia locale hanno messo in sicurezza l’area e ora stanno indagando per risalire alle cause dell’incendio. Sono ancora in corso le verifiche sull’agibilità degli immobili vicini, in particolare l’appartamento situato al piano superiore dell’officina. Per il momento, non risulta che il fuoco abbia causato particolari danni alla struttura.

