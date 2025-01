Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

OSTRA VETERE (AN) -I vigili del fuoco sono intervenuti in mattinata per l’incendio di una porzione di tetto in legno di un’abitazione. Sul posto le squadre di Senigallia a Arcevia hanno spento le fiamme, rimosso il materiale combusto e messo in sicurezza l’area interessata dall’incendio. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto il funzionario VVF e la polizia locale. Intervento concluso dopo circa due ore.

Dal Comando di Ancona