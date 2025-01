Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Dal mattino di oggi forte pioggia in città, dov’è stato soccorso dai vigili del fuoco il conducente di un’auto bloccata in un sottopasso nel quartiere Rifredi. Interventi anche in provincia, in particolar modo tra i comuni di Empoli e Vaglia per allagamenti e smottamenti o frane, come quella in loc. Fontebuona.