Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Stamattina il crollo di una gru da cantiere in un’area in costruzione in zona Ardeatino: distrutta un’auto in sosta, colpito un balcone di un palazzo vicino, da cui per precauzione sono state fatte evacuare 3 famiglie. Nessuna persona è stata coinvolta, dalle 9:30 di oggi due squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area.