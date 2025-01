Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Ore 11.30 si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente in Lenno via Volta per soccorso persona uomo 40 anni caduto da una riva impervia in centro paese a ridosso del torrente Perlana.

Recuperato da elicottero 118 mediante verricello e trasportato a Varese in codice giallo. In posto squadra VVF Menaggio e SAF sede centrale Como, 118 e volontari soccorso alpin